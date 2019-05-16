Проект строительства дороги в псковской деревне Борисовичи обойдётся в 3,8 млн рублей
Проектную документацию на строительство магистральной автомобильной дороги в деревне Борисовичи Завеличенской волости заказала администрация Псковского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 870 тысяч рублей, источник финансирования - бюджет муниципального образования.
Основанием для проектирования являются муниципальные программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» и «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения». Строительная длина участка дороги составит 1,6 км. Подрядчику нужно предусмотреть организацию пешеходного движения, освещение, систему водоотведения ливневых стоков, учесть выезды с прилегающих улиц.
Срок выполнения работ - 120 дней с даты заключения контракта.
Проведение аукциона запланировано на 10 июня.