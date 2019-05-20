Результаты «Евровидения-2019» призвали аннулировать из-за песни победителя

10:47, 20 мая 2019, ПАИ

Результаты международного песенного конкурса «Евровидение» призвали аннулировать из-за скандала в Интернете вокруг нидерландского певца Дункана Лоуренса, который одержал победу в конкурсе. Как пишет РИА Новости, пользователи социальных сетей заметили, что его песня «Arcade» была опубликована в YouTube еще в 2017 году, но, согласно правилам «Евровидения», композиции должны быть выпущены не раньше 1 сентября года, предшествующего конкурсу.

После того, как информация попала в зарубежные и российские СМИ, интернет-пользователи призвали пересмотреть результаты Евровидения-2019.

Продюсер Дункана Лоуренса пояснил, что над песней работали в течение 2 лет. Как отметил член российского жюри Лора Квинт, по законодательству об авторских правах композиция считается уже другой песней, если её доработали.

«Евровидение-2019» завершилось 18 мая в Тель-Авиве. В финале конкурса приняли участие 26 стран. Россию представил Сергей Лазарев с песней «Scream» и занял третье место. Позже он обвинил «Евровидение» в предвзятом отношении к России. На второй строчке оказался итальянец Мамуду, исполнивший песню Soldi.