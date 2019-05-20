Спектакль «Один» покажет на фестивале «Другое искусство» в Пскове театральная студия из Риги

11:35, 20 мая 2019, ПАИ

24 мая в 15:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина театральная студия «Саулессвеце» (Рига, Латвия) выступит со спектаклем «Один», который рассказывает о проблеме одиночества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В спектакле представлены стихи из собрания сочинений «Атмосфера» фестиваля «Нить Ариадны», стихи латышских поэтесс Гайды Пулини и Натальи Корниенко, а также стихи Самуила Маршака «Вот такой рассеянный». Постановка на латышском и русском языках. Режиссёр: Кристина Клетниеце-Сика.

Театральная студия участвовала в фестивале «Шаг» (Рига, 2009), в творческом фестивале «Нить Ариадны» (2014, 2016, 2018) и в фестивале «Другое искусство» (Псков, 2016).

Продолжительность спектакля 35 минут. Вход свободный. Пригласительные - в кассе театра.