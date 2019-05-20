Пенсионеры Пскова подготовились к участию в Ганзейских днях

14:04, 20 мая 2019, ПАИ

Пенсионеры Пскова завершили обучение на должности гидов и переводчиков для участия в 39-х Международных Ганзейских днях, которое было организованно в рамках проекта «Единой России» «Старшее поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Готовность к масштабному мероприятию псковичи обговорили на заключительном форуме «Приветствуем тебя, Ганза – 39!». «На протяжении реализации социального проекта мы были с вами, наблюдали за вами, радовались вашим успехам. Вы хорошо потрудились. Уверена, что с вашей помощью Псков станет еще более гостеприимной столицей Ганзы -39, так как ваша работа призвана помочь зарубежным гостям лучше узнать и понять наш город, русский менталитет, характер и традиции», - заявила региональный координатор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова и поблагодарила пенсионеров за активную жизненную позицию и стремление участвовать в жизни области.

Пенсионеры, которые все это время учили английский и немецкий языки, продемонстрировали уровень своей подготовки. Участники форума уверены, что псковские пенсионеры полностью готовы выступить в качестве гидов и переводчиков для гостей города во время Ганзейских дней.

Собравшиеся также ознакомились с планом мероприятий. Организаторы ожидают, что «серебряные волонтеры», владеющие иностранными языками, в частности, окажут помощь волонтерам-студентам на торговых площадках.