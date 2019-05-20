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Общество

«Французская булочка» открылась в ТРК «Акваполис» в Пскове

В Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» открылось новое кафе «Французская булочка». Об этом Псковскому агентству информации сообщил в ТРК.

Кафе располагается на первом этаже торгового комплекса и специализируется на изготовлении кондитерских изделий, чая, кофе и хлеба собственного производства. В заведении есть столики как для двоих, так и для больших компаний.  

«Уютная атмосфера кафе подходит как для романтических свиданий, так и для деловых встреч», - отметили в «Акваполисе».

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