Исторический праздник «Довмонт Псковский» состоится в Пскове 2 июня

13:09, 20 мая 2019, ПАИ

2 июня в Пскове пройдёт исторический праздник «Довмонт Псковский». Как сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре, праздничное пространство разместится на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской и будет работать с 12:00 до 18:00.

Исторический праздник «Довмонт Псковский» посвящен псковскому князю Довмонту-Тимофею. «В этом году уникальность праздника в том, что помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди – Ярослава Тверского и тестя – сына Александра Невского – Дмитрия Александровича, а также тети – святой преподобномученицы Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества Иоанна Крестителя в Пскове», - рассказали организаторы.

Гости праздника смогут принять участие в бесплатной экскурсии «Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского кремля в колокольне Троицкого собора.

Праздничное пространство будет включать пять площадок: историческую (лагерь реконструкторов), ремесленную (торговые ряды), музыкальную (концерт псковских коллективов), зрелищную (интерактивы) и сытную (таверны с псковской кухней). В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы.

Вход на праздник свободный.