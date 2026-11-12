Эндокринолог предупредил об опасности полного отказа от сахара

08:28, 12 ноября 2026, ПАИ

Полное исключение сахара из рациона может привести к опасным последствиям для организма, включая инсулинорезистентность и ожирение печени. Об этом в беседе с «Лентой. ру» заявил врач-эндокринолог Илья Атрахов.

По словам специалиста, недавние исследования выявили парадоксальный эффект жёстких ограничений.

У пациентов, полностью исключивших сахар, фиксировалось ухудшение естественной регуляции уровня глюкозы в крови и развитие инсулинорезистентности. При остром дефиците глюкозы обмен веществ пытается его восполнить, что в итоге негативно сказывается на здоровье.

Также сахар служит важным источником питания для полезной микрофлоры кишечника. Его полное отсутствие приводит к резкому сокращению числа нужных бактерий и активному размножению воспалительных штаммов, что создает почву для развития системных хронических заболеваний.

Атрахов также отметил, что резкий отказ от сладкого может вызывать симптомы, напоминающие синдром отмены: хроническую усталость, ломоту в теле и навязчивые мысли о еде. Кроме того, исключение из рациона фруктов и ягод ради минимального потребления углеводов лишает организм необходимой клетчатки, витаминов и антиоксидантов.