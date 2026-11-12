Представителей муниципалитетов Псковской области приглашают подать заявки на премию «Служение»

09:19, 12 ноября 2026, ПАИ

Представители муниципального сообщества Псковской области могут представить свои проекты, инициативы и управленческие решения на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение». Заявочная кампания продлится до 29 ноября 2026 года. С этого сезона подать заявку можно только через личный кабинет портала муниципалитеты.рф, сообщили ПАИ организаторы.

К участию приглашаются главы муниципальных образований, местные депутаты, муниципальные служащие, сотрудники муниципальных организаций, представители территориального общественного самоуправления и сельские старосты. Премия позволяет представить профессиональному сообществу решения, которые помогают развивать территории и повышать качество жизни жителей.

В новом сезоне предусмотрено девять номинаций. Они охватывают развитие территорий, поддержку семей, сохранение исторического наследия, общественные инициативы, подготовку кадров, взаимодействие с бизнесом и диалог с населением. Впервые выделено направление «Цифровой муниципалитет – технологии для людей», посвящённое цифровым решениям в работе местного самоуправления.

Представители региона участвовали в предыдущих сезонах премии. В частности, о своём опыте участия в премии в 2024 году рассказывал Дмитрий Быстров, возглавлявший на тот момент Островский округ.

В июне 2026 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил благодарственные письма 15 соискателям третьего сезона премии, чьи инициативы вошли в число лучших муниципальных практик страны. Среди отмеченных были муниципальные служащие, представители ТОС, работники бюджетных организаций и социальные координаторы регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Их проекты были связаны с развитием территорий, сохранением истории и семейных ценностей, патриотическим воспитанием, поддержкой участников специальной военной операции и подготовкой кадров.

Среди них – директор Крюковской средней школы Островского муниципального округа Марина Ляшкевич, руководитель проекта «Горайский парк... 200 лет спустя». Она привлекла жителей и волонтёров к восстановлению исторического усадебного парка. Благодаря участию в грантовых конкурсах и конкурсах территориального общественного самоуправления удалось организовать работы на территории. Парк вновь стал местом прогулок, семейного отдыха и проведения молодёжных мероприятий.

Консультант управления делами администрации Себежского муниципального округа Владимир Бумаков представил молодёжный добровольческий военно-патриотический проект «Вахта Памяти «Укрепрайон», который он организует более 20 лет. Его участники – студенты из России и других стран – проводят поисковые работы, помогают устанавливать имена погибших защитников Отечества и сохранять память об их подвиге.

Ещё один пример – проект директора гимназии Островского муниципального округа Ларисы Петриковой, направленный на преодоление кадрового дефицита в образовании. Он объединяет внутришкольное повышение квалификации педагогов, наставничество и создание психолого-педагогических классов, позволяющих знакомить школьников с будущей профессией.

Коллектив Островского муниципального архива во главе с Зинаидой Сидоровой участвовал в третьем сезоне с работой «Пепел сожжённых деревень». В ней представлена деятельность архива по сохранению исторической памяти о войне. После прохождения этапа экспертного совета в номинации «Великое наследие для будущих поколений» учреждение получило диплом соискателя премии.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году. Её присуждают представителям муниципального сообщества за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.

Премия даёт возможность показать не только результаты работы муниципалитетов, но и людей, которые за ними стоят. Как отмечала сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, задача премии – отмечать сильные команды и помогать коллегам перенимать решения, уже доказавшие эффективность на местах.

Президент РФ Владимир Путин лично участвует в награждении: 21 апреля 2026 года на форуме «Малая родина – сила России» он вручил награду победителю номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине». Церемония вручения премии нового сезона запланирована на апрель 2027 года в рамках следующего форума.

Для участия в премии необходимо воспользоваться личным кабинетом портала муниципалитеты.рф.