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Общество

Муралы «Весна. Стоит только расправить крылья» появились в трёх муниципалитетах Псковской области

На многоэтажках в Пскове, Пустошке и Порхове появились четыре цветочных мурала «Весна. Стоит только расправить крылья», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

По его словам, места для муралов, как и планировали, подобрали особенные – это дома вдоль оживлённых улиц и дорог.

«Теперь птица счастья будет каждый день провожать и встречать жителей наших городов и путешественников. И пусть этот воздушный, весенний образ дарит каждому отличное настроение и добавляет веры в себя», – написал Михаил Ведерников.

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