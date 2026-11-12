Муралы «Весна. Стоит только расправить крылья» появились в трёх муниципалитетах Псковской области
На многоэтажках в Пскове, Пустошке и Порхове появились четыре цветочных мурала «Весна. Стоит только расправить крылья», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.
По его словам, места для муралов, как и планировали, подобрали особенные – это дома вдоль оживлённых улиц и дорог.
«Теперь птица счастья будет каждый день провожать и встречать жителей наших городов и путешественников. И пусть этот воздушный, весенний образ дарит каждому отличное настроение и добавляет веры в себя», – написал Михаил Ведерников.
Муралы «Весна. Стоит только расправить крылья» появились в трёх муниципалитетах Псковской области