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Общество

ГАИ предупреждает об опасности, которая может поджидать во дворе

В Госавтоинспекции призывают псковских водителей к осторожности в слепых зонах во дворах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

«Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают слепые зоны – места с ограниченной видимостью, – подчеркнули в ведомстве. – Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребёнок попал под колёса автомобиля».

В Госавтоинспекции призывают взрослых стараться не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра и объяснять детям правила безопасности: «Если вы отпускаете ребёнка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся автомашин, мотоциклов, скутеров».

Водителей же сотрудники ГАИ просят быть предельно осмотрительными при совершении манёвров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.

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