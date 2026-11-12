Псковские профсоюзы направили предложения к съезду Народного фронта

09:50, 12 ноября 2026, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в заседании регионального штаба Народного фронта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По словам лидера профсоюзного объединения, в активной фазе находится подготовка к предстоящей региональной конференции и последующему съезду президентского движения. В частности, от профсоюзной стороны были направлены предложения в программные документы, касающиеся социально-трудовой сферы.

«Наша зона ответственности – совершенствование систем оплаты труда, социальные гарантии, охрана труда, оздоровление», – подчеркнул Игорь Иванов.