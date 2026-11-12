В Пушкинском заповеднике отметят именины

09:20, 12 ноября 2026, ПАИ

21 ноября в музее-усадьбе А. С. Пушкина «Михайловское» отпразднуют Михайлов день – именины Пушкинского заповедника. Для посетителей подготовили водосвятный молебен, лекцию об архангеле Михаиле и чаепитие с именинным пирогом, сообщили в пресс-службе.

Праздничная программа начнётся в 11:00 с водосвятного молебна в часовне Михаила Архангела. Богослужение будет сопровождаться освящением усадьбы.

В 12:00 в выставочном зале «Льнохранилище» состоится лекция «Святой Архистратиг Михаил – небесный покровитель Михайловского». Хранитель музея-усадьбы, кандидат исторических наук Ю. Н. Узенева расскажет об истории почитания архангела Михаила в пушкинских местах, часовнях и иконах, связанных с этим именем. Продолжительность встречи – 30 минут.

После лекции гостей пригласят на праздничное чаепитие с именинным пирогом.

Праздник состоится 21 ноября 2026 года в музее-усадьбе А. С. Пушкина «Михайловское». Вход свободный.