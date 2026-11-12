В Пскове прошло заседание президиума регионального отделения Красного Креста

08:34, 12 ноября 2026, ПАИ

В Пскове состоялось заседание президиума регионального отделения Российского Красного Креста, в работе которого принял участие заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Одним из главных вопросов повестки стал старт проекта «Отряд Милосердия», который призван объединить молодых добровольцев и подготовить их к практической помощи людям. В его основе — несколько важных направлений.

«У проекта очень важная задача – не просто рассказать молодым людям о милосердии и добровольчестве, а дать им конкретные знания и навыки, с помощью которых они смогут быть полезными окружающим. Умение оказать первую помощь, поддержать пожилого человека, помочь семье, столкнувшейся с трудностями, – это не абстрактные понятия, а реальные дела. Важно, что такая работа будет организована непосредственно на местах, в муниципалитетах. Уверен, проект поможет воспитать ответственное и неравнодушное поколение, для которого готовность прийти на помощь станет естественной частью жизни», — отметил Игорь Дитрих

На заседании также подвели итоги проекта «Код помощи», который завершился 31 октября. Кроме того, рассмотрели результаты первых шести месяцев проекта «Клуб друзей: играем и двигаемся», реализуемого при поддержке Фонда Потанина.