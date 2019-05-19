Глава одной из волостей в Стругокрасненском районе оштрафован за уклонение от госзакупок
Глава Новосельской волости Стругокрасненского района привлечен к административной ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры муниципалитета.
Проверка прокуратуры вскрыла нарушения, связанные с уклонением от осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурентных процедур.
Глава поселения признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 7.29 КоАП РФ (принятие решения о способе определения поставщика в случае, если определение поставщика в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурентных процедур) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей.