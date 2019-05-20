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Общество

Названы нестандартные вакансии в Псковской области

Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили список самых нестандартных вакансий, предлагаемых в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, одна из необычных вакансий - директор птицефабрики.  Претендент на эту должность должен иметь высшее профильное образование и стаж работы от 1 года на позиции директора птицефабрики. В его обязанности входят организация работы птицефабрики и документооборота, а также контроль всех технических процессов на производстве.

Работодатель предлагает «белую» зарплату, централизованное обучение, корпоративные мероприятия и релокационный пакет для иногородних.

Также требуется оператор птицефабрик и механизированных ферм. Сюда ищут исполнительного, дисциплинированного кандидата со средним образованием, готового к интенсивному физическому труду. Соискателю предстоит ухаживать за птицей: кормить поголовье, поддерживать чистоту в помещении и необходимую температуру, сортировать цыплят вручную и следить за инвентарем. Работодатель обещает доставку транспортом до предприятия и зарплату в размере 30 тыс. 120 рублей.

Ещё одно предприятие ищет торфорабочего, который отвечает за подготовку полей к добыче торфа и за сбор мелкого пня. К рабочему месту сотрудника будут доставлять на транспорте предприятия.  Работодатель не выдвигает никаких специфических требований к кандидату.

К нестандартным вакансиям аналитики отнесли и должность бизнес-тренера в Великих Луках. Ему предстоит вести базовую и дополнительную подготовку, обучение персонала, разрабатывать и регулярно актуализировать учебные программы. Соискатель должен иметь опыт работы не менее двух лет в сфере продаж, развитые навыки работы с MS Office, «желание гордиться результатами своего труда» и «готовность прилагать большое количество усилий для решения сложных задач». Компания же готова предоставить возможность профессиональной самореализации, компенсировать затраты на аренду жилья при необходимости и выплатить компенсационный пакет.

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