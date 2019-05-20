Псковские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

15:56, 20 мая 2019, ПАИ

19 мая группа сотрудников органов внутренних дел Псковской области возвратилась из служебной командировки в Северо-Кавказский регион. В течение полугода псковские полицейские занимались обеспечением охраны правопорядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений, а также отделов внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это был не первый выезд.

«Возле Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских тепло встречали сослуживцы, родные и близкие», - рассказали в пресс-службе управления.

Врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев обратился к прибывшим с приветственным словом. Он подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.

Личный состав отряда поощрен нагрудными знаками МВД России, а также почетными грамотами УМВД. После положенного отдыха полицейские приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.

На смену им на Северный Кавказ отправились 50 псковских полицейских, шесть месяцев они будут обеспечивать охрану правопорядка в Ингушетии