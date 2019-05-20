О современной молодёжи в контексте славянской культуры расскажет писатель Валентин Курбатов

16:40, 20 мая 2019, ПАИ

23 мая в 15:00 в рамках проекта «Диалог на равных» в Пскове состоится встреча с писателем Валентином Курбатовым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проектном офисе «Команды 2018».

В преддверии Дня славянской письменности член Союза писателей России литературовед, член президентского Совета по культуре выступит с лекцией на тему «Проблематика современной молодёжи в контексте славянской культуры: «Русская литература вчера и сегодня».

Лекция пройдет в проектном офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 19. Регистрация - по ссылке. Участие бесплатное.