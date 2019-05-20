XII Международный фестиваль «Псковское вече» открылся в Псковском филиале Академии ФСИН России

17:05, 20 мая 2019, ПАИ

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное открытие XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Международный фестиваль собрал представителей Академии МВД Республики Беларусь, Могилевского института МВД Республики Беларусь, Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии ФСИН России (Рязань), Владимирского юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Псковского государственного университета.

Участников XII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» приветствовали представители власти региона, руководство Псковского филиала Академии ФСИН России.

«Фестиваль «Псковское вече» – это праздник молодых, тех, в чьей душе есть место радости жизни, жажде знаний, поиска и открытий», – отметил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин и пожелал гостям вдохновения, успешных выступлений, ярких эмоций и хорошего настроения.

XII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» пройдет в Псковском филиале Академии ФСИН России до 24 мая. В рамках фестиваля состоятся научные конференции, семинары, круглые столы, культурно-творческие и спортивные мероприятия.

В частности, 20 мая в первой половине дня состоялось открытие фестиваля, после чего была организована жеребьевка на игру «Брейн-ринг». Во второй половине дня прошли деловые игры.