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Общество

Повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в пяти районах Псковской области

В Себежском, Печорском, Псковском, Порховском и Невельском районах полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 16 мая вечером в поселке Идрица Себежского района на улице Ленина полицейские остановили автомобиль ВАЗ-21099, за рулем которого находился нетрезвый 29-летний местный житель.

18 мая вечером в Псковском районе на дороге Новгород – Псков стражи порядка остановили ВАЗ-2107. Выяснилось, что управлял «семеркой» 32-летний житель Псковского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

19 мая днем по деревне Печки Печорского района на машине «Фольксваген» ехал 31-летний местный житель, который тоже находился в нетрезвом виде.

Нетрезвые водители также были выявлены в Порховском и Невельском районах. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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