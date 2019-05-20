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Общество

Псковский детский фонд проведет праздник для 120 подопечных

Псковское областное отделение Российского детского фонда 31-ый раз подряд готовит ежегодный праздник для детей-сирот, приуроченный к Международному дню защиты детей. В этом году мероприятие состоится 31 мая для 120 воспитанников из 9 интернатных учреждений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Девочек и мальчиков, которые приедут в Псков из разных уголков региона, ожидает насыщенная спортивно-развлекательная программа: поход в кинотеатр и аквапарк, праздничный обед и, конечно же, подарки. Для ребят из интернатных учреждений такой праздник – это возможность приехать в город, найти новых друзей и весело провести время.

Уже с апреля Детский фонд ведёт активный поиск неравнодушных людей, готовых помочь устроить праздник детям из интернатов. Уже откликнулись на просьбу более 40 представителей коммерческих фирм и частных жертвователей.

«До Дня защиты детей осталось две недели, и подготовка к мероприятию идет полным ходом. Если вы хотите помочь устроить праздник для детей, вы можете перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на праздник ко Дню защиты детей. НДС – нет», - отметили в псковском детском фонде.

Также можно сделать пожертвование в офисе Детского фонда (ул. Я.Фабрициуса, д. 2А, каб. 14-15, по будням с 9 до 17 часов).

Ещё один способ помочь – принести в Фонд канцелярские принадлежности, товары для творчества, детские книжки, игрушки и сладости. Из этого волонтёры Детского фонда сформируют подарки для приглашенных ребят.

 

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