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Общество

Великолукским дачниками напомнили об опасности сжигания сухой травы

20 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки осуществили профилактический рейд на территории СНТ «Расцвет» и «Подснежник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось профилактике сжигания сухой травянистой растительности и мусора на земельных участках, а также необходимости очистки придомовой территории от горючего мусора.

Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к отопительным, бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

Особое внимание садоводов обращалось на то, что поджог сухой травы и сжигание мусора, согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

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