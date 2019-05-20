Областная выставка произведений молодых художников откроется в Пскове 23 мая
Областная выставка произведений молодых художников «Наше время» откроется в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России 23 мая. Как сообщила Псковскому агентству информации заведующая выставочным залом Марина Авдалян, в экспозиции будут представлены около 100 работ разных направлений.
Участники выставки, а их 35 человек, это студенты и выпускники кафедры дизайна ПсковГУ, художественно-графического факультета РГПУ им.А.И. Герцена, СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина, студенты ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова, а также свободные и творческие юноши и девушки, которые увлекаются изобразительным искусством.
Открытие выставки состоится 23 мая в 18:00 по адресу: ул. Ленина, д.1. Вход свободный.
Выставка продлится до 4 июня.