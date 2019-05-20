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Общество

Команда центра «Патриот» стала победителем областных соревнований «Школа безопасности»

С 13 по 17 мая в местечке Вашина гора Печорского района Псковской области проходили XXIV областные соревнования «Школа безопасности». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в соревнованиях принимали участие команды двух возрастных категорий из городов и районов Псковской области.

Программа состязаний предполагала преодоление командами нескольких дистанций: «Полоса препятствий», «Пожарная эстафета» и «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ», с которыми участники успешно справились. Кроме того, ребята принимали участие в конкурсной программе по художественной самодеятельности, организации быта в полевых условиях.

В результате, по итогам соревновательных дней, победителем в двух возрастных категориях стала команда центра дополнительного образования «Патриот» из Пскова.

Организаторами соревнований являются Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» и Главное управление МЧС России по Псковской области. Главная цель мероприятия - формирование у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

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