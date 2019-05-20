Заместитель главного судебного пристава Псковской области проведет выездной прием в Дедовичах

21:11, 20 мая 2019, ПАИ

В поселке Дедовичи 22 мая с 11:00 до 13:00 пройдет выездной приём граждан УФССП России по Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, приём проведёт заместитель главного судебного пристава УФССП России по Псковской области Елена Елисеева.

Прием граждан по вопросам взыскания заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.будет проходить в здании районной администрации по адресу: пл. Советов, д. 6.

Предварительная запись на прием по телефонам: 8-(8112)69-90-20, 8(81135)2-63-04.