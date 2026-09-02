Псковичей предупредили о плановой проверке системы оповещения 2 сентября
В среду, 2 сентября, в Псковской области пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения. Об этом ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников.
В 8:00 в области включат электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители. В 12:00 в Пскове и Великих Луках дополнительно проверят работоспособность средств оповещения, установленных в местах массового пребывания людей.
Такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы обеспечить исправность работы оборудования. Жителей призывают сохранять спокойствие во время проведения проверки.