Восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона
Антициклон, который позволял летнему теплу задерживаться на Урале и Русской равнине, отступает под натиском циклона. Сегодня его влияние усилится на северо-западе Европейской России, сообщает телеграм-канал «Метеовести».
Область фронтальной облачности распространится на северные регионы, где пройдут интенсивные дожди. Местами за сутки может выпасть более 20–30 мм осадков.
В зоне наиболее сильных осадков окажутся Новгородская область, восточные районы Псковской и Ленинградской областей. Для сравнения, в Великом Новгороде и Тихвине за 24 часа прогнозируется до двух третей месячной нормы дождей.
По данным синоптиков, столь значительных осадков в этих районах не фиксировали как минимум за весь период наблюдаемого глобального потепления.
Плотная облачность ограничит поступление солнечного тепла к поверхности земли. Из-за этого дневная температура на Северо-Западе не поднимется выше +18…+23 градусов. Сегодня в Псковской области ожидается около +21 градуса.