Восток Псковской области оказался в зоне интенсивных дождей из-за циклона

08:05, 02 сентября 2026, ПАИ

Антициклон, который позволял летнему теплу задерживаться на Урале и Русской равнине, отступает под натиском циклона. Сегодня его влияние усилится на северо-западе Европейской России, сообщает телеграм-канал «Метеовести».

Область фронтальной облачности распространится на северные регионы, где пройдут интенсивные дожди. Местами за сутки может выпасть более 20–30 мм осадков.

В зоне наиболее сильных осадков окажутся Новгородская область, восточные районы Псковской и Ленинградской областей. Для сравнения, в Великом Новгороде и Тихвине за 24 часа прогнозируется до двух третей месячной нормы дождей.

По данным синоптиков, столь значительных осадков в этих районах не фиксировали как минимум за весь период наблюдаемого глобального потепления.

Плотная облачность ограничит поступление солнечного тепла к поверхности земли. Из-за этого дневная температура на Северо-Западе не поднимется выше +18…+23 градусов. Сегодня в Псковской области ожидается около +21 градуса.