Как первокласснику всё успеть и не переутомиться, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:01, 02 сентября 2026, ПАИ

Первый класс – серьезная нагрузка для ребенка и настоящий вызов для родителей. Как правильно распределить время между школой, домашними заданиями, прогулками, сном и дополнительными занятиями? Сколько часов должен спать первоклассник и как понять, что ребенок переутомился? Ответы на эти и другие вопросы дадут врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Специалисты объяснят, каким должен быть здоровый режим первоклассника, почему ребенку необходим полноценный сон и ежедневные прогулки, сколько времени можно уделять домашним заданиям и как не превратить расписание кружков в дополнительный источник стресса.

Также врачи расскажут, какие признаки могут свидетельствовать о перегрузке и что делать родителям в такой ситуации.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.