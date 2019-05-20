В Псковской области дан старт операции «Безопасные каникулы»

21:30, 20 мая 2019, ПАИ

С 20 мая по 14 июня на территории региона проводится профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Основная его цель – снижение количества дорожных происшествий с участием несовершеннолетних, а также тяжести последствий при подобных ДТП.

В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины.

В этот период личный состав Госавтоинспекции Псковской области будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, осуществление контроля за выполнением водителями требований безопасности в зонах пешеходных переходов, соблюдением правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.