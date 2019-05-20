Выставка, посвященная образу «арапа Петра Великого» в литературе и искусстве, открылась в Пушкинском заповеднике

21:46, 20 мая 2019, ПАИ

В Пушкинском заповеднике, в музее-усадьбе Ганнибалов «Петровское» для посетителей открыта новая выставка — «Образ Ибрагима в литературе и искусстве». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Леонид Фейнберг. «Арап Петра Великого» (1949). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

В экспозицию вошли живописные и графические изображения главного героя неоконченного романа Пушкина «Арап Петра Великого» и портреты его главного прототипа — «чёрного прадеда» поэта, царского крестника, главного военного инженера и, позже, генерал-аншефа русской армии Абрама Ганнибала. Это работы Карла Брюллова, Леонида Фейнберга, Александра Силина, Рудольфа Яхнина, Энгеля Нассибулина, Бориса Косульникова, Натальи Аксеновой, Бориса Каллаева и многих других художников, принадлежащих к разным художественным школам и, более того, к разным столетиям.

«Выставка представляет как произведения из музейных фондов, так и картины из частных коллекций», - уточнила Лидия Токарева.