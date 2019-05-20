Работодателям напоминают о необходимости привить против кори работающих у них иностранцев

21:58, 20 мая 2019, ПАИ

Работодатели, использующие труд иностранных граждан, должны до конца 2019 года обеспечить их иммунизацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 06.03.2019 г. «О проведении подчищающей иммунизации против кори в Российской Федерации» с 1 апреля по 1 октября 2019 года в России проводится кампания подчищающей иммунизации против кори.

В этой связи работодатели, использующие труд иностранных граждан, должны до конца 2019 года обеспечить иммунизацию тех иностранных работников, которые не болели корью, не имеют прививок от нее или сведений о прививках.