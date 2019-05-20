Псковские ветераны встретились в Тосно с бывшими узниками фашистских концлагерей

22:07, 20 мая 2019, ПАИ

В гостях у бывших малолетних узников концлагерей в городе Тосно побывали псковские ветераны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

«Нынешний год выдался у нас богатым на впечатления,- рассказывала руководитель общественной организации бывших пленников фашистской неволи Раиса Кузина.- В апреле отметили тридцатилетие своего братства, в канун Дня Победы открыли памятник малолетним узникам в сквере Павших Борцов, выпустили брошюру по биографии своей организации, многое и многих вспомнили - и тех, кто рядом, и кто уже ушел. Было о чем рассказать в Тосно. И послушать тоже».

Гостеприимные хозяева встречи устроили экскурсию в имение Марьино. Это место на карте Ленинградской области связано с именами знаменитых семей России - Голицыных, Строгановых. Одно время здесь был музей дворянского быта. Сейчас это место паломничества туристов, которые наслаждаются уникальными природными и архитектурными творениями мастеров прошлого и настоящего. Здесь все дышит историей и заботой о ней.

Псковичи приехали со своими подарками ручной работы. Недавно обменялись ими с соседями-новгородцами.

«Хорошо, что мы начали расширять живое общение с ветеранами других регионов,- рассказывал организатор встреч, руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.- А предложение с обменом подарками родилось недавно,в этом году. Но уже прижилось».

Дружественный обмен проходит по программе Диалог, и он будет шириться в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».