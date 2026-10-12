Помощь в телефоне: возможности чат-бота МФЦ обсудят в медиацентре ПАИ

14:12, 12 октября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый возможностям и преимуществам чат-бота МФЦ Псковской области в мессенджере MAX, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 12 октября, в 15:00.

Какую главную проблему жителей Псковской области решает чат-бот в мессенджере MAX? Какие конкретные услуги сейчас доступны через чат-бот? Можно ли с его помощью записаться на приём, проверить готовность документов? Какова статистика использования за последний месяц: сколько пользователей из Псковской области обратились к боту и сколько запросов обработано? Есть ли у бота «режим тишины» или ограничения по времени работы или он доступен жителям Псковской области 24/7?

Об этом и многом другом расскажут директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова и начальник организационно-методического отдела МФЦ Псковской области Ирина Жукова.