Более 140 псковских семей получили электронный сертификат на материнский капитал

22:39, 20 мая 2019, ПАИ

В Псковской области с начала года 147 семей воспользовались новой возможностью и получили сертификат на материнский семейный капитал в форме электронного документа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, сертификат в форме электронного документа автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен текстовый документ, содержащий сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.