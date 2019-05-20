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Соцсфера

Более 140 псковских семей получили электронный сертификат на материнский капитал

В Псковской области с начала года 147 семей воспользовались новой возможностью и получили сертификат на материнский семейный капитал в форме электронного документа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили  в ОПФР по Псковской области.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не требуется: после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала, сертификат в форме электронного документа автоматически направляется в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен текстовый документ, содержащий сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.

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