Какую максимальную сумму пособия по беременности и родам могут получить россиянки в этом году

10:22, 14 января 2025, ПАИ

Какая максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2025 году, рассказали в Минтруде.

Если роды прошли без осложнений, то за 140 дней отпуска можно получить 794 355,80 рубля. В случае осложнённых родов, когда отпуск составляет 156 дней (70 дней до родов и 86 дней после), сумма пособия составит 885 139,32 рубля.

При рождении двух и более детей продолжительность отпуска увеличивается до 194 календарных дней: 84 дня до родов и 110 дней после. В этом случае декретные выплаты составят 1 100 750,18 рубля.

Министерство труда подчеркивает, что пособие по беременности и родам выплачивается женщине в размере 100% от её средней заработной платы за весь период отпуска.

Для расчета пособия учитывается средний доход женщины за два календарных года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. Таким образом, если пособие назначается в 2025 году, будут учитываться заработки за 2023 и 2024 годы.