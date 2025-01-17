Ветераны СВО из Псковской области могут пройти лечение в центрах реабилитации Соцфонда

14:52, 17 января 2025, ПАИ

Демобилизованные участники СВО из Псковской области будут получать услуги реабилитации и санаторно-курортного лечения в центрах Социального фонда России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

Уже в январе 2025 восемь участников СВО из Псковской области отправятся в реабилитационные центры «Ольгинский», «Голубая речка» (Московская область), «Вятские Увалы» (Кировская область) и «Тараскуль» (Тюмень).

Отделение СФР по Псковской области будет обеспечивать им индивидуальное сопровождение на протяжении всего лечения.

Продолжительность составит: до 25 дней – для реабилитации, до 21 дня – для санаторно-курортного лечения.

Санаторно-курортное лечение можно будет проходить один раз в год.

Если ветеран ранее не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре СФР проведут диагностику и самостоятельно определят курс лечения.

Участники СВО, удостоенные звания Героя России или имеющие инвалидность первой группы, получат право на внеочередное направление на лечение.