Ветераны СВО из Псковской области могут пройти лечение в центрах реабилитации Соцфонда
Демобилизованные участники СВО из Псковской области будут получать услуги реабилитации и санаторно-курортного лечения в центрах Социального фонда России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.
Уже в январе 2025 восемь участников СВО из Псковской области отправятся в реабилитационные центры «Ольгинский», «Голубая речка» (Московская область), «Вятские Увалы» (Кировская область) и «Тараскуль» (Тюмень).
Отделение СФР по Псковской области будет обеспечивать им индивидуальное сопровождение на протяжении всего лечения.
Продолжительность составит: до 25 дней – для реабилитации, до 21 дня – для санаторно-курортного лечения.
Санаторно-курортное лечение можно будет проходить один раз в год.
Если ветеран ранее не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре СФР проведут диагностику и самостоятельно определят курс лечения.
Участники СВО, удостоенные звания Героя России или имеющие инвалидность первой группы, получат право на внеочередное направление на лечение.
Ветераны СВО из Псковской области могут пройти лечение в центрах реабилитации Соцфонда
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