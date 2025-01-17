Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ветераны СВО из Псковской области могут пройти лечение в центрах реабилитации Соцфонда

Демобилизованные участники СВО из Псковской области будут получать услуги реабилитации и санаторно-курортного лечения в центрах Социального фонда России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

Изображение: отделение Социального фонда России по Псковской области

Уже в январе 2025 восемь участников СВО из Псковской области отправятся в реабилитационные центры «Ольгинский», «Голубая речка» (Московская область), «Вятские Увалы» (Кировская область) и «Тараскуль» (Тюмень).

Отделение СФР по Псковской области будет обеспечивать им индивидуальное сопровождение на протяжении всего лечения.

Продолжительность составит: до 25 дней – для реабилитации, до 21 дня – для санаторно-курортного лечения.

Санаторно-курортное лечение можно будет проходить один раз в год.

Если ветеран ранее не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре СФР проведут диагностику и самостоятельно определят курс лечения.

Участники СВО, удостоенные звания Героя России или имеющие инвалидность первой группы, получат право на внеочередное направление на лечение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 января 2025

Ветераны СВО из Псковской области могут пройти лечение в центрах реабилитации Соцфонда
17 января 2025

Псковский медик: Питаться нужно по схеме завтрак – обед – ужин с двумя перекусами
17 января 2025

Литературно-музыкальный бал пройдёт в Доме губернатора в Пскове
17 января 2025

«Дома надо отдыхать, а не читать рабочие чаты»: псковский терапевт рассказала о вреде ненормированного труда
17 января 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 82-й годовщиной освобождения города
17 января 2025

Купель для крещенских купаний устанавливают на городском пляже в Пскове
17 января 2025

Мультимедийное шоу в Псковской области будет посвящено истории Знамени Победы
17 января 2025

В Псковской области назвали температурные рекорды 2025 года

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...