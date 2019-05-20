0
21:46
Выставка, посвященная образу «арапа Петра Великого» в литературе и искусстве, открылась в Пушкинском заповеднике
15:47
Кладоведение: 10 необычных кладов, найденных в Пскове
12:32
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
02:08
Третье место занял Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение – 2019»
09:45
Финал близко: Около 11 млн американцев намерены взять отгул ради заключительной серии «Игры престолов»
20:18
Сергей Лазарев выступит в Пскове 3 июня
14:31
Более 150 реконструкторов соберет фестиваль «Исаборг - 2019»
Еще новости
Культура

Фотовыставка студентки открылась в псковском колледже искусств

Фотовыставка «Прикоснись к живой природе» студентки 4-го курса специализации «Фотовидеотворчество» Марии Лукьяновой открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 14 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Автор представила 26 фоторабот: пейзажи Псковского края, окружающий мир, растения и насекомые. Часть фоторабот выполнены в технике макросъёмки.

По словам Марии,  именно природа служит для неё мощным источником вдохновения. «Псковщина – волшебный край лесов и озер, живописнейших пейзажей и чистейшего воздуха - восхищает и поражает своей красотой», - отметила автор на открытии своей персональной выставки.

С творческим поздравлением от студентов выступила Дарья Ямщикова, которая прочитала авторское стихотворение «Река», посвящённое реке Великой.

По традиции свою студентку поздравили преподаватели Владимир Храбрецов и Николай Владимиров. Провела церемонию открытия выставки студентка специальности «Социально-культурная деятельность» Дарья Ямщикова.

Выставка будет открыта до 30 мая. Вход свободный. Адрес отделения культуры и искусств: ул. Набат, 5.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка, посвященная образу «арапа Петра Великого» в литературе и искусстве, открылась в Пушкинском заповеднике
20 мая 2019
Выставка, посвященная образу «арапа Петра Великого» в литературе и искусстве, открылась в Пушкинском заповеднике
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
20 мая 2019
Прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну Псковской области продлится до 1 июня
Третье место занял Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение – 2019»
19 мая 2019
Третье место занял Сергей Лазарев на конкурсе «Евровидение – 2019»
Финал близко: Около 11 млн американцев намерены взять отгул ради заключительной серии «Игры престолов»
18 мая 2019
Финал близко: Около 11 млн американцев намерены взять отгул ради заключительной серии «Игры престолов»
Сергей Лазарев выступит в Пскове 3 июня
17 мая 2019
Сергей Лазарев выступит в Пскове 3 июня
Более 150 реконструкторов соберет фестиваль «Исаборг - 2019»
17 мая 2019
Более 150 реконструкторов соберет фестиваль «Исаборг - 2019»
Россия вышла в финал «Евровидения – 2019»
17 мая 2019
Россия вышла в финал «Евровидения – 2019»
Псковичка победила на фестивале искусств «Жемчуга России»
16 мая 2019
Псковичка победила на фестивале искусств «Жемчуга России»

Идет загрузка...