Экобренд будет создан в России

08:22, 21 мая 2019, ПАИ

«Зеленый» бренд планируется создать в России. Соответствующий проект «дорожной карты» подготовил Минсельхоз РФ, пишет газета «Известия».

Национальный стандарт экопродукции будет разработан к концу 2019 года, а к середине 2020 определят пилотные регионы и земельные участки, где планируется ее выращивать. Уже к лету следующего года в стране могут появиться испытательные лаборатории для оценки соответствия экопродукции установленным требованиям. Предполагается также создать план маркетинговых мероприятий и стимулирующих мер поддержки производителей.

Создать бренд экологически чистой отечественной продукции поручил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В рамках исполнения поручения создана «дорожная карта» за подписью замглавы Минстроя Ивана Лебедева, в конце апреля ее разослали на согласование в ведомства.

На сегодняшний день Россия специализируется на экспорте сырья, а не готовой продукции. Однако в Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в европейских странах фиксируется высокий интерес к российским продуктам питания. Так, Китай активно покупает рыбу и морепродукты, сою и растительные масла. Кроме того, Россия поставляет халяльные продукты в Кувейт, ОАЭ и Оман.