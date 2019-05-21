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Общество

Двое печерян убили знакомого из-за 280 рублей

До 15 лет лишения свободы грозит двум жителям Печор за разбойное нападение, в результате которого потерпевший скончался от телесных повреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В мае 2018 года в Печорах потерпевший познакомился с группой молодых людей. Он выпил с ними, а также похвастался наличием значительных денежных средств, якобы заработанных вахтовым методом. После этого злоумышленники решили ограбить нового знакомого и пригласили его пройти к расположенному рядом лесному озеру.

Фото Андрея Степанова

По дороге они напали на нового знакомого: нанесли удары по голове и телу, обыскали одежду и похитили 280 рублей. Избитый умер от попадания крови в дыхательные пути, ситуация осложнялось нахождением его в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также выяснилось, что один из злоумышленников причастен к организации кражи имущества из жилища своего родственника, для совершения которого он привлек свою несовершеннолетнюю знакомую.  

Уголовное дело находится в Печорском районном суде.

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