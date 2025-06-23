В Великих Луках подвели итоги окружного этапа игры «Зарница 2.0»

18:37, 23 июня 2025, ПАИ

В Псковской области завершились окружной этап Северо-Западного федерального округа и сборы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Торжественное закрытие окружного этапа прошло в Великих Луках на территории Петровского парка, собрав более 330 участников из 11 регионов СЗФО, наставников, партнёров и организаторов.

«В Год защитника Отечества, в год 80-летия Победы для нас большая честь принимать окружной этап на территории Псковской области. Сегодня перед нами не просто молодое поколение – это будущее нашей страны. То, с каким достоинством вы прошли испытания, говорит о том, что вы по праву достойны называться наследниками победителей и называться первыми. Юноши и девушки получили уникальный опыт, преодолели себя и продолжают каждый день двигаться вперёд», – подчеркнула председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Мария Тучак.

Псковскую область на окружном этапе представляли три отряда, два из которых заняли призовые места. Отряд «Спасатель-Псков» стал абсолютным победителем в средней возрастной категории. Отряд «Заслоновцы» – на втором месте среди команд, принимавших участие в отрядных сборах старшей возрастной категории. Победители среднй категории и все команды окружного этапа старшей возрастной категории отправятся на финал игры, который пройдёт в Волгограде в сентябре.

За шесть дней участники игры показали не только высокий уровень подготовки, но и качественные улучшения, новые достижения и результаты. К отрядным испытаниям относят следующие состязания: тактическая медицина, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, выживание в экстремальных условиях, инженерное оборудование и маскировка позиций, тактическая подготовка и тактическая игра на местности.

Особым мероприятием в рамках отрядных сборов для старшей возрастной категории стал полевой выход. Участники распределились на четыре взвода для прохождения условно военных состязаний. Ребятам предстояло преодолеть болотистую местность, засады и столкновения, принимать важные тактические решения в короткие сроки, а также находиться в пути более десяти часов.

Организаторами игры выступили «Движение первых» совместно с движением «Юнармия» и центром «Воин». Партнёрами окружного этапа Северо-Западного федерального округа являются правительство Псковской области, региональный комитет по молодёжной политике, комитет по культуре Псковской области, региональный филиал фонда «Защитники Отечества», администрация города Великие Луки, Управление Росгвардии по Псковской области, Управление МЧС по Псковской области.

Напомним, в игре будет несколько этапов: отборочный, муниципальный, региональный, окружной и всероссийский. Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.

Результаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Великих Луках здесь.