О ремонтных услугах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:38, 23 июня 2025, ПАИ

Предприниматель Вадим Аббасов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 июня.

Главное из эфира:

существует много технологических особенностей, которые увеличивают срок ремонта;

около полугода занимает ремонт под ключ;

когда мастер говорит: «я вам сделаю быстро за месяц» – скорость сроков должна пугать;

в сфере ремонта есть нехватка квалифицированных сотрудников;

цены на отделочные материалы в ближайшее время дешеветь точно не будут из-за различных факторов;

профессия дизайнера является востребованной в Пскове;

лепнину в правильном классическом виде можно грамотно использовать и это будет красиво.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».