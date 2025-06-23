О ремонтных услугах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Предприниматель Вадим Аббасов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 июня.
Главное из эфира:
- существует много технологических особенностей, которые увеличивают срок ремонта;
- около полугода занимает ремонт под ключ;
- когда мастер говорит: «я вам сделаю быстро за месяц» – скорость сроков должна пугать;
- в сфере ремонта есть нехватка квалифицированных сотрудников;
- цены на отделочные материалы в ближайшее время дешеветь точно не будут из-за различных факторов;
- профессия дизайнера является востребованной в Пскове;
- лепнину в правильном классическом виде можно грамотно использовать и это будет красиво.
Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
23 июня 2025
Михаил Ведерников награждён орденом Почёта за вклад в социально-экономическое развитие Псковской области