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Общество

О ремонтных услугах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Предприниматель Вадим Аббасов стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 июня.

Главное из эфира:

  • существует много технологических особенностей, которые увеличивают срок ремонта;
  • около полугода занимает ремонт под ключ;
  • когда мастер говорит: «я вам сделаю быстро за месяц» – скорость сроков должна пугать;
  • в сфере ремонта есть нехватка квалифицированных сотрудников;
  • цены на отделочные материалы в ближайшее время дешеветь точно не будут из-за различных факторов;
  • профессия дизайнера является востребованной в Пскове;
  • лепнину в правильном классическом виде можно грамотно использовать и это будет красиво.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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