Дипломные работы защитили выпускники Великолукского медколледжа

19:05, 23 июня 2025, ПАИ

В Великолукском медицинском колледже у студентов завершилась защита выпускных квалификационных работ по специальности «сестринское дело», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Выпускники представили и защитили 21 дипломную работу.

«Хочется отметить актуальность выбранных тем дипломных работ и высокий уровень подготовки студентов. Поздравляем выпускников с успешной защитой, которую можно считать закономерной победой и серьёзным шагом в профессиональном и личностном развитии!» – добавили в региональном комитете.

Ранее сообщалось, что общегородской праздник для выпускников пройдёт в Пскове 26 июня.