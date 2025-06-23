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Общество

Дипломные работы защитили выпускники Великолукского медколледжа

В Великолукском медицинском колледже у студентов завершилась защита выпускных квалификационных работ по специальности «сестринское дело», сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Выпускники представили и защитили 21 дипломную работу.

«Хочется отметить актуальность выбранных тем дипломных работ и высокий уровень подготовки студентов. Поздравляем выпускников с успешной защитой, которую можно считать закономерной победой и серьёзным шагом в профессиональном и личностном развитии!» – добавили в региональном комитете.

Ранее сообщалось, что общегородской праздник для выпускников пройдёт в Пскове 26 июня.

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