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Общество

Участников международного конкурса «Наша Победа, наше наследие» поприветствовал Михаил Ведерников

Форум победителей международного исторического конкурса «Наша Победа, наше наследие» в понедельник, 23 июня, стартовал в Москве в Музее Победы. Участников мероприятия поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В этом году в числе лучших 30 юных российских соотечественников из 30 стран мира – от постсоветского пространства до Африки и Ближнего Востока, Европы и Азии.

«В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И очень ценно, что эту дату знают, помнят и чтят не только в России, но и далеко за её пределами. Ваше участие в конкурсе стало важным шагом в укреплении исторической памяти и сохранении правды о великом подвиге поколения победителей», – отметил Михаил Ведерников в видеообращении к участникам форума.

Глава региона подчеркнул, что победители международного конкурса, представляющие 30 стран мира, посетят и Псковскую область – место особой исторической значимости и духовной силы. Губернатор остановился на наиболее значимых событиях героической истории Псковской земли, на её уникальном историко-культурном наследии. Михаил Ведерников рассказал о Псковском кремле и Изборске – древнерусских крепостях, выдержавших за свою историю множество осад, о Пушкинских Горах, связанных с именем великого русского поэта, о Псково-Печерском монастыре, который за свою более чем 500-летнюю историю ни разу не закрывался. Губернатор также подчеркнул, что Знамя Победы в Великой Отечественной войне родилось тоже на Псковщине.

«Псковская область – это оплот духовности, веры и многовековой культуры. И мы будем рады познакомить вас с этим уникальным наследием. Уверен, что за эти дни вы узнаете много нового и в полной мере почувствуете гордость за наше общее наследие и за наше настоящее, основанное на правде, справедливости и взаимоуважении», – заключил Михаил Ведерников.

После торжественной церемонии открытия участники форума почтили память павших героев, возложив цветы к скульптуре «Скорбь» в Зале Памяти и Скорби Музея Победы.

В рамках форума в Москве и Московской области победителей международного исторического конкурса «Наша Победа, наше наследие» ждёт насыщенная образовательная программа, которая включает лекции о ключевых событиях Великой Отечественной войны и о борьбе с фальсификацией истории, тематические мастер-классы, квизы и другие интересные события.

Участники мероприятия посетят Музей Победы и парк «Патриот». Затем они приедут в Псковскую область, где ознакомятся с наиболее знаковыми памятниками истории, узнают о героической истории края. Для юных российских соотечественников подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа.

В этом году проект объединил более 260 молодых соотечественников от 14 до 17 лет из 51 страны, которые владеют русским языком, но проживают за пределами России. В рамках исторического конкурса участники прошли тестирование, а также подготовили видеоролики на темы, связанные с историей Великой Отечественной войны и значением Великой Победы.

Организаторами выступили правительство Москвы, правительство Псковской области, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника и Всемирный координационный совет российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников избран председателем совета отделения РИО в Псковской области.

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