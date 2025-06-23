Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги конкурса «Признание-Медик» подвели в Пскове

Торжественное награждение победителей конкурса «Признание-Медик» прошло в Пскове сегодня, 23 июня. Призовые места заняли шесть человек – и врачи, и средний медицинский персонал, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ
  • Вручение наград медикам
    Фото: ПАИ

Победу определило открытое голосование активных пользователей в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Конкурс стартовал 19 мая и продолжался в течение одного месяца. Его среди своих членов провела Псковская региональная общественная организация «Медицинская палата» .

Мероприятие прошло на базе Псковской областной клинической больницы. Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко вручила победителям дипломом и сертификат на покупку медицинской одежды. Помимо этого, впервые в регионе состоялось вручение членских билетов для участников ПРОО «Медицинская палата», выполненных в виде удобных пластиковых карт.

Председатель палаты Анастасия Повторейко пояснила, что в настоящее время такая карта даёт право на бесплатную юридическую помощь, а в последующем можно ожидать и выгодных спонсорских предложений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 июня 2025

Единую базу данных мобильных устройств планируют создать в России
23 июня 2025

На выставку керамики и живописи Александра Павлова приглашают псковичей
23 июня 2025

Фундамент Псковского кремля укрепляют специалисты
23 июня 2025

В Великих Луках перекроют участок дороги от проспекта Гагарина до улицы Гражданской
23 июня 2025

Советы об оформлении семейной ипотеки озвучила риелтор
23 июня 2025

Порядка 170 человек стали участниками третьего заезда «Истоки.Школа» в Печорах
23 июня 2025

Семья из Башкортостана почтила память своего деда в Опочке
23 июня 2025

Необходимыми медикаментами обеспечили красногородца после вмешательства прокурора
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...