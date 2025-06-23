Итоги конкурса «Признание-Медик» подвели в Пскове

20:11, 23 июня 2025, ПАИ

Торжественное награждение победителей конкурса «Признание-Медик» прошло в Пскове сегодня, 23 июня. Призовые места заняли шесть человек – и врачи, и средний медицинский персонал, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























Победу определило открытое голосование активных пользователей в сообществе организации в соцсети «ВКонтакте». Конкурс стартовал 19 мая и продолжался в течение одного месяца. Его среди своих членов провела Псковская региональная общественная организация «Медицинская палата» .

Мероприятие прошло на базе Псковской областной клинической больницы. Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко вручила победителям дипломом и сертификат на покупку медицинской одежды. Помимо этого, впервые в регионе состоялось вручение членских билетов для участников ПРОО «Медицинская палата», выполненных в виде удобных пластиковых карт.

Председатель палаты Анастасия Повторейко пояснила, что в настоящее время такая карта даёт право на бесплатную юридическую помощь, а в последующем можно ожидать и выгодных спонсорских предложений.