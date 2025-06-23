Спортплощадку в новом сквере на Запсковье продолжают благоустраивать

20:38, 23 июня 2025, ПАИ

Благоустройство спортплощадки в новом сквере, расположенном между домом № 17б на улице Звёздной и домом № 3 на улице Юности, продолжается в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Первые очертания будущей спортивной площадки в новом сквере, расположенном между домом № 17б на улице Звёздной и домом № 3 на улице Юности, уже начинают проявляться. Также заасфальтировано несколько пешеходных дорожек», – отметил глава Пскова, опубликовав фотографии общественной территории.

Напомним, ход благоустройства объекта ранее проконтролировали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Борис Елкин. После совместного выезда было принято решение дополнить территорию современной детской площадкой.

«Квартал большой, и мы хотим, чтобы каждая семья имела максимум удобств для своего досуга. Так что вскоре всё необходимое для полноценного семейного досуга будет прямо под окнами: тренировки, прогулки и развлечения для детей», – заключил Борис Елкин.