Данные о приспособленных для людей с ограниченными возможностями в кинотеатрах появятся на «Карте доступности»

09:38, 21 мая 2019, ПАИ

Активисты партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» включат в «Карту доступности» (kartadostupnosti.ru - портал для маломобильных групп населения) информацию о кинозалах, приспособленных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в июне будет проведён мониторинг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России» со ссылкой на координатора партпроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Терентьева.

«В настоящее время в России насчитывается более 1900 кинотеатров, поэтому данная информация будет полезна для тех, кто хочет проверить, насколько оборудован тот или иной кинотеатр для людей с инвалидностью», - сказал координатор проекта.

Он пояснил, что активисты партпроекта, в первую очередь, проверят, насколько людям с ограниченными возможностями здоровья удобно добираться от остановки общественного транспорта до входа в здание кинотеатра, оценят наличие парковочных мест для инвалидов. В кинотеатре проверяющие изучат доступность билетной кассы, выяснят, есть ли возможность человеку с ослабленным слухом получить информацию о фильмах. «Также предстоит проверить наличие тифлокомментирования и скрытого сурдоперевода. Пути эвакуации в зале должны быть информационно обозначены, чтобы в случае чрезвычайной ситуации человек с инвалидностью мог спастись», - отметил Михаил Терентьев.

Он отметил, что в прошлом году для создания условий для полного и эффективного вовлечения инвалидов в общественную жизнь был принят приказ Минкульта России от 27 июня 2018 года №1017, которым утверждены правила обеспечения доступности кинозалов для инвалидов. Документ предполагает создание в кинотеатрах условий для самостоятельного передвижения инвалидов по кинотеатру, в том числе, установку поручней, пандусов, раздвижных дверей, создание и поддержание достаточной для проезда колясок ширины дверных проемов. Также должны быть размещены тактильные мнемосхемы плана помещений кинотеатра. Не менее чем 3% от количества зрительских мест в одном из кинозалов должны быть оборудованы специальными устройствами, позволяющими демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

«Полученные данные обо всех выявленных нарушениях будут обобщены и направлены в Министерство культуры для принятия соответствующих мер реагирования», – заявил руководитель партпроекта.