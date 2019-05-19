Неисправная электропроводка привела к пожару в трёх домах в Идрице

10:22, 21 мая 2019, ПАИ

20 мая в 13:18 в Себежском районе в деревне Идрица в жилом доме огонь уничтожил кровлю, внутренние помещения, сгорели стоящие рядом гараж и надворная постройка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в соседнем доме также сгорела кровля, в ещё одном огонь повредил пристройку. Причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в надворной постройке. Спасены два жилых дома и 4 постройки.

В этот же день в 16:21 в Пустошкинском районе в деревне Вербилово в двухкомнатной квартире в кухне огонь повредил мебель, помещение было закопчено. К возгоранию привела неисправность электроприбора. Спасены 2 человека.

В 18:17 в Пскове на улице Гражданской в пятиэтажном жилом доме обгорела кровля из-за нарушения правил при проведении огневых работ.