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10 жителей Псковской области лишились 360 тысяч рублей из-за мошенников

За прошедшую неделю 10 жителей Псковской области заявили в полицию о хищении денег с их банковских счетов. Всего было украдено порядка 360 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Великих Луках женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты неизвестные злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. Чтобы решить эту проблему ей необходимо срочно уточнить реквизиты карты. Женщина сообщила требуемые сведения. В результате с её банковской карты было списано более 80 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Установлено, что номер телефона, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в Москве.

Подобная преступная схема получила широкое распространение в Псковской области. За минувшую неделю таким образом злоумышленники обманули семь граждан. Пять фактах пришлись на Великие Луки. Во всех случаях неизвестные лица представлялись сотрудниками банковской организации.

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