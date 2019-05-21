«Газели» на маршрутах № 22 и № 30 в Пскове заменят вместительными МАЗами

10:12, 21 мая 2019, ПАИ

«Газели» на маршрутах № 22 и № 30 в Пскове заменят более вместительными МАЗами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Сейчас по улицам города курсирует семь транспортных средств такой компоновки.

«Качество оказания услуг от этого не пострадает, все рейсы будут выполняться, как и раньше, по расписанию», — отметила представитель пресс-службы Псковпассажиравтотранса Надежда Сухарева.

На улицы Пскова выйдут автобусы модели МАЗ-206 с вместимостью до 72 пассажиров. Такой автобус имеет 25 сидячих мест, а также низкопольную компоновку, что позволит с комфортом перемещаться на них людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками. На маршруте № 30 будут задействованы три МАЗа, а на маршруте № 22 — четыре.

«Срок введения автобусов в эксплуатацию зависит от процедуры их технической приемки. Они выйдут на маршруты после всех согласований в профильных комитетах», — рассказала Надежда Сухарева.