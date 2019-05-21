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Общество

Жителям Псковской области сложнее остальных россиян обменять дачи на квартиру у моря

Сколько дач в Псковской области придётся продать, чтобы купить квартиру у моря, выяснили специалисты сайта недвижимости Domofond.ru. Сравнивались средние цены на дачи площадью до 75 квадратных метров в 71 регионе страны и стоимость вторичных квартир на курортах Крыма и Краснодарского края. За основу исследования взята Керчь, где однокомнатные квартир выставлены на продажу в среднем за 1 млн 868 тыс.  584 рублей.

Сложнее всего совершить такой обмен жителям Псковской области. Разница в средней цене керченской «однушки» и дачного домика в Псковской области составляет 1 млн 212 тыс. 610 рублей. Таким образом псковичам надо продать три дачи, чтобы переселиться к морю. В Чувашии разница между дачей и квартирой у моря составляет 1 млн 203 тыс. 843 рублей, Курганской области — 1 млн 200 тыс.  509 рублей. В этих регионах самые низкие средние цены на загородные дома площадью до 75 кв. м.

Однокомнатную квартиру у моря свободно смогут купить владельцы дач из Москвы (включая Новую Москву), Московской области, Санкт-Петербурга и Республики Тыва. 

В самых выгодных условиях оказались владельцы загородных домов в Санкт-Петербурге и ближайших окрестностях. Здесь маленькие дачи продаются дороже, чем обойдётся «однушка» в Керчи. После продажи дачи и покупки жилья в Керчи у владельца дома в Тыве останется 295 тыс. 364 рублей, москвичи выиграют 190 тыс. 573 рублей, жители Подмосковья — 63 тысячи 390 рублей.

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