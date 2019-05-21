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Общество

Одежду пытался незаконно провезти гражданин Латвии через границу в Печорском районе

В Печорском районе на таможенном посту многостороннего автомобильного пункта пропуска Шумилкино на российско-эстонской границе гражданин Латвии пытался незаконно провезти одежду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Гражданин Латвии не задекларировал одежду с бирками различных размеров, наименований, артикулов и брендов. В багаже, весом более 39 килограммов, оказалось 11 наименований одежды различных размеров и расцветок: 20 женских платьев, 6 брюк, 6 брючных костюмов, 23 женские майки, 5 рубашек, 19 джемперов и других. Общее количество предметов одежды составило 95 штук.

Мужчина пояснил, что вез одежду родственникам в подарок и об изменениях в правилах ввоза товаров для личного потребления не знал, несмотря на его неоднократные перемещения на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году.

Возбуждено дело об административном правонарушении, назначена товароведческая экспертиза.

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